L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Guiseppe Perrone, s’est félicité, lundi, du niveau de la coopération bilatérale établie entre la Tunisie et l’Union européenne.

Reçu par Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, l’ambassadeur européen a réaffirmé la détermination de l’Union européenne à renforcer davantage ses relations de partenariat stratégique avec la Tunisie dans plusieurs domaines, en particulier les secteurs économique, social et culturel.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat a salué la solidité du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne fondé sur une approche basée sur le respect mutuel et le principe d’égal à égal, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a, dans ce sens, souligné l’impératif d’exploiter davantage les opportunités disponibles pour renforcer les relations de coopération fructueuse au service de l’intérêt mutuel et ce, à l’occasion de la célébration du 30e anniversaire de l’accord de partenariat privilégié entre la Tunisie et l’UE et des prochaines échanges bilatérales, notamment le Conseil de partenariat tuniso-européen.

Il s’agit, également, d’œuvrer à l’adoption d’une nouvelle approche dans ce partenariat qui permet de mieux faire face aux défis actuels, ajoute la même source.