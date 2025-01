La Représentation de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) à Pékin vient de remporter le titre de meilleur Office du Tourisme en Chine pour l’année 2024, aux côtés des offices du tourisme des Maldives, de la France, de la Turquie et de l’Italie, et ce, lors de la tenue, le 19 janvier 2025, de l’événement “Global Luxury Hotels and Tourism Bureau Awards Ceremony”, à Pékin (Chine).

Organisée par la référence de l’industrie « LUXURY TIMES », cette manifestation a réuni les leaders de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie, les principaux tours opérateurs chinois, les compagnies aériennes et les médias professionnels, selon un communiqué publié, lundi, par l’Ambassade de Tunisie à Pékin.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de Tunisie à Pékin, Adel Elarbi accompagné du diplomate chargé de dossier de coopération culturelle et touristique, Mohamed Anas Touati et de représentant du bureau de l’ONTT à Pékin, Anouar Chetoui.

Intervenant lors de cet événement, le président de la délégation tunisienne a mis l’accent sur l’importance du touriste chinois pour la Tunisie ainsi que les mesures à prendre pour encourager l’investissement étranger dans le secteur touristique, et ce, dans le cadre de la stratégie de la diversification des marchés touristiques et l’ouverture sur les marchés asiatiques promoteurs”, a encore indiqué la même source.

Une vidéo promotionnelle sur la destination touristique tunisienne a été diffusée, à cette occasion, pour encourager les touristes chinois à visiter la Tunisie et à profiter de ses richesses touristiques et culturelles.