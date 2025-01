L’utilisation de l’IA dans les industries culturelles et créatives de l’espace francophone et leur futur sont au coeur d’un nouveau guide en français de 66 pages intitulé « L’intelligence artificielle dans l’art et les industries culturelles et créatives : Panorama des technologies, expertises et bonnes pratiques dans l’espace francophone ».

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a annoncé que ce guide a été réalisé à l’initiative et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), via Wallonie-Bruxelles International (WBI), dans le cadre du Réseau francophone de l’innovation créé à l’initiative de l’OIF avec le soutien de la FWB.

Pour mémoire, l’OIF a mis en place en 2013, en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Réseau francophone de l’Innovation (FINNOV). Depuis sa création, Finnov accompagne la réflexion en matière d’innovation numérique en assurant une activité de veille stratégique, de recherche et d’innovation afin de valoriser les outils, ressources, initiatives et pratiques francophones.

Le guide réalisé par Octavio Kulesz (auteur) et Thierry Dutoit (Rédaction du complément technique) avec Hassan Sefrioui (coordination) et Marion Caudron (graphisme).

Les lecteurs peuvent télécharger et consulter le contenu du guide via lien suivant : httpss://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-05/OIF_Guide-IA-art_VF.pdf

Cette publication est le fruit d’un travail réalisé entre avril et septembre 2019. Outre l’analyse des principaux outils et applications IA dans le domaine de la culture, il s’est avéré fondamental pour notre recherche de réaliser des entretiens sur le terrain dans les pays francophones du Nord et du Sud disposant déjà d’une expertise dans ce domaine.

Les croisements entre art, industries culturelles et IA allant en s’intensifiant, il sera nécessaire dans le futur de mener de nouvelles explorations dans un plus grand nombre de pays, ce qui permettra certainement de détecter les tendances émergentes, aussi bien au Nord qu’au Sud.

Depuis que le Web a fait son apparition à la fin du XXème siècle, les nouvelles technologies ont profondément transformé la manière dont les expressions culturelles sont créées, produites, distribuées et consommées et ce, autant au Nord qu’au Sud. L’intelligence artificielle (IA) n’a pas fait exception à la règle. Les opportunités dans ce domaine sont considérables : grâce à l’intelligence artificielle, les artistes peuvent accroître leurs possibilités créatives, les industries culturelles gagner en productivité, tandis que le public, lui, peut accéder à des outils extrêmement efficaces pour trouver les contenus qu’il recherche.

Centré autant sur les acteurs que sur les technologies, le guide présente un panorama de l’utilisation de l’IA par les artistes et les entrepreneurs culturels de l’espace francophone, des avantages qu’ils y trouvent et des obstacles qu’ils rencontrent, des stratégies qu’ils ont développées et des évolutions auxquelles on est en droit de s’attendre pour les prochaines années.

Pour préparer cette publication, plus de 60 entrepreneurs, créateurs, artistes, programmeurs, fonctionnaires, juristes et autres experts issus de pays membres de la Francophonie, aussi bien dans l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère Sud, ont été consultés.