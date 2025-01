Des artistes maghrébins et français sont réunis autour de projets musicaux inspirés des questions de notre époque et la diversité culturelles dont incarne leur groupe “Bab El West” (La Porte de l’Ouest).

Pour son premier spectacle en Tunisie, le groupe du genre « Chaâbi Rock » s’est produit, dimanche soir 19 janvier, dans le cadre de la section « Showcases » de la 9ème édition des Journées musicales de Carthage (JMC). Le leader du groupe Habib Farouk, au chant et à la guitare aacoustique, était entouré des musiciens Nidhal Jaoua, Hamza Bencherif, Clément Vallin et Hafid Saidi.

Le groupe a donné une prestation de 40 minutes avec des chansons de son nouvel album « Amane », un mot en berbère qui signifie l’eau, dont la sortie est prévue le 14 mars 2025.

La culture berbère et la péninsule bretonne sont au cœur d’Amane (L’eau), troisième Album du groupe après Douar (Village) en 2017) et Houdoud (Frontière) en 2019).

« Bab El west » a interprété quelques chansons de cet album écrit par Habib Farroukh et produit par Big Banan Music/KNT (Kings and things). La tracklist de cet « opus en forme de manifeste» est composée de 8 morceaux : Lac Laq, Amane, Bechar, Moisson Tagya, Jamila, Al Roz, et El Kef.

Le groupe présente «huit fables pour prôner le retour aux sources et le métissage » dans un album où la ballade folk, le desert rock, et le disco raï s’étreignent sans jamais se heurter ». Il y « mêle la sève du rock’n’roll aux rythmes et sonorités transes du Maghreb » ayant fait son identité musicale.

Bab El West décrie la chanson « Amane » qui a donnée son nom à l’album, comme suit : «Sur un rythme ternaire inspiré du folklore maghrébin, flirtant avec le hard rock et ses riffs de guitare acérés, le morceau Amane est un voyage entre Londres et Ouarzazate pour une ode à l’eau, bien commun inestimable.

Le Marocain Habib Farroukh (Chant/Guitare acoustique), le Français Clément Vallin (Basse) et le Tunisien Hamza Bencherif (Guitare électrique/chant) sont les cofondateurs du groupe créé en 2011. L’appellation « Bab El West » est une combinaison entre deux mots en arabe et en français « Bab » qui signifie porte et El West qui veut dire l’Ouest.

Le leader du groupe Habib Farroukh a fait ses débuts au Maroc avec le répertoire andalou pour ensuite adopter le métissage des sonorités et le mixage des récits berbères avec les sonorités latines. Il a à son actif de nombreuses collaborations avec des artistes de différents horizons dont Rachid Taha, Manu Dibango, et l’Armée Mexicaine.

Le Français Clément Vallin ayant débuté la basse en autodidacte, est un artiste qui favorise les échanges entre les cultures, à travers des influences celtiques qui retrouvent leur place dans certains titres du groupe. Également contrebassiste avec des collaborations assez variées dans les genres blues-rock, MPB, funk, jazz, il accompagne régulièrement des musiciens de jazz manouche, de bluegrass et de musique traditionnelle bretonne.

Guitariste et chanteur autodidacte, Hamza Bencherif se distingue par son jeu de guitare portant la marque de la soul et du rythm’n’blues. Il collabore régulièrement avec Balafonics (afro beat) et est invité ponctuellement par l’Armée Mexicaine, le groupe de Rachid Taha.

Selon le site de Bab El West, d’autres membres ayant rejoint le groupe en 2021 ont collaboré dans ce troisième album « Amane », à savoir Frank Mantegari (Batterie) et l’Algérien Kenzo Bourras (Claviers).

Claviériste, compositeur et arrangeur, Kenzi Bourras partage régulièrement la scène avec Bab El West. Né à Sétif, il est installé à Paris depuis le début des années 2000 à Paris où il a joué avec des artistes de divers horizons notamment les chanteurs du Rai tels que Khaled, Fadela, Zahouania et Rachid Taha.

Idem pour le batteur Frank Mantegari qui a eu des collaborations avec des artistes de renom tels que Alpha Blondy, Rachid Taha, Khaled et Mike Jones ce qui a fait de lui un spécialiste de la musique africaine, à la touche rock raï.

A travers leurs chansons, les membres du groupe invitent les mélomanes pour un voyage sans contraintes ni barrières, de la langue ou de la géographie, pour une immersion dans l’univers musical assez unique et des sonorités orientales aux influences rock établissant un dialogue sonore et culturel entre Maghreb & Occident.

Tunis est la deuxième étape dans la tournée de « Bab El West » pour l’année 2025, avec trois prochains concerts dans l’agenda du groupe qui se produira dans trois villes françaises, Montreuil, Paris et Ploudalmézeau.