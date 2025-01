Le projet de réalisation de la plateforme des marchés de production du centre, qui s’inscrit dans le cadre de politique gouvernementale visant à réhabiliter les circuits de distribution des produits agricoles et halieutiques et de renforcer la sécurité alimentaire nationale, sera réalisé ” immédiatement et progressivement”, a déclaré le président directeur général de la

Société des Marchés de Production du Centre ( SOMAPROC), Salahedine Karoui.

A cet égard, le ministère des finances a été autorisé à allouer et transférer 6 MD au titre de l’augmentation de la contribution du conseil régional de Sidi Bouzid au capital de cette plateforme aux fins de l’acquisition de 50 hectares, a-t-il fait savoir dans une déclaration à l’agence TAP.

Le projet “stratégique et prioritaire”, dont le coût est estimé à 116 millions de dinars, constitue un “projet pilote structuré” destiné aux gouvernorats du centre ( Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et Kairouan) , a-t-il dit, ajoutant qu’il servira de plateforme pour l’exportation.

Selon lui, les efforts sont actuellement déployés afin de concrétiser les engagements des actionnaires à augmenter le capital de la société et d’élaborer les dossiers d’appels d’offres, précisant qu’un calendrier a été établi pour mettre en oeuvre la première phase du projet.

Le projet de réalisation de la plateforme des marchés de production du centre, qui sera réalisé sur une superficie de 70 hectares, comprend un marché de produits agricoles, un marché de bétail et un complexe industriel de viandes rouges. Ce complexe sera construit à Om El Adham, dans la zone avoisinante du projet, et ce, dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Le projet a pour objectif de développer la croissance économique durable, valoriser les produits agricoles en améliorant leur qualité, renforcer la production et la productivité dans le Centre et consacrer la discrimination positive au profit de ses régions, tout en soutenant les efforts visant à s’adapter au changement climatique.

Le projet de réalisation de la plateforme des marchés de production du centre table sur la création de plus de 1200 postes d’emploi directs et pas moins de 1500 emplois indirects.

Il entend aider les producteurs, dont les femmes et les jeunes à augmenter leurs revenus,à créer des petites et moyennes entreprises et à amélioer la qualité de vie dans les zones ciblées.

Réputées comme des zones agricoles par excellence, les régions ciblées par le projet (Sidi Bouzid, de Kasserine, de Gafsa et de Kairouan ) sont habitées par 1,8 million de personnes.

Pour rappel, la décision du lancement imminent de ce projet a été prise à l’issue des travaux de la première réunion de la commission des mégaprojets, présidée par le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, le 15 janvier courant, au palais du gouvernement, à la Kasbah.