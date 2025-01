Expo Osaka 2025 : La Tunisie dévoile son pavillon « Résonance » axé sur l’innovation et la culture

Une délégation tunisienne a participé à la quatrième et dernière réunion préparatoire de l’exposition universelle « Expo Osaka 2025 », qui se déroulera, du 13 avril au 13 octobre 2025, au Japon, sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain ».

L’International Participants Meeting (IPM) organisé, du 15 au 17 janvier 2025, à Himeji au Japon, a été marqué par la participation de 600 organisateurs et représentants de pays qui prendront part à l’Expo Osaka 2025.

La délégation tunisienne a été présidée par le Commissaire Général de la Tunisie pour l’Expo Osaka 2025 et PDG du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), Mourad Ben Hassine.

La Tunisie sera présente à cette exposition avec un pavillon d’une superficie de 300 m2 qui sera animé, selon trois principaux axes en relation avec le thème retenu, à savoir « la gestion et l’optimisation des ressources en eaux », « les produits locaux sains et l’héritage culturel » et « les progrès de la Tunisie dans les domaines des sciences et de la médecine ».

Ce pavillon intitulé « Résonance », sera installé sur l’île de Yumeshima à Osaka, dans l’espace d’exposition « Sauver des vies » et sous le thème « Partenariat en innovation, sciences et technologies pour sauver des vies».

La participation tunisienne a pour objectif de promouvoir l’image de la Tunisie, à travers la mise en avant de la richesse de son patrimoine culturel et historique de manière à offrir aux visiteurs du pavillon national une immersion dans la culture et l’histoire tunisienne en partant de l’ère carthaginoise jusqu’à la période contemporaine.