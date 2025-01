Jean Duvignaud (1921-2007), écrivain et intellectuel français d’envergure mondiale, a exploré les multiples horizons de la pensée humaine. Son œuvre touche à des disciplines variées, allant de la littérature à la philosophie, en passant par le théâtre, l’anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, la poésie, la peinture et l’architecture. Refusant les carcans des certitudes établies, il s’est attaché à explorer l’inattendu et l’inexploré, proposant ainsi une vision novatrice des structures sociales et culturelles.

Un séjour marquant en Tunisie

L’une des périodes les plus significatives de sa vie intellectuelle reste son séjour de cinq ans (1960-1965) dans le village tunisien de Chebika. Cette expérience lui a permis de découvrir une richesse culturelle exceptionnelle et une intensité des pratiques imaginaires qui ont profondément nourri sa réflexion sur un nouvel humanisme universel.

Cette immersion a donné naissance à son ouvrage « Chebika, étude sociologique d’un village du Sud tunisien », un travail où il applique une méthode sociologique novatrice, qualifiée de reconstruction utopique de l’expérience vécue, à la fois collectivement et individuellement. À travers cette analyse, Duvignaud cherche à saisir l’impact de l’histoire sur les formes de vie traditionnelle et à comprendre la dynamique du changement social. Comme il l’écrit lui-même : « À travers l’analyse anthropologique, la littérature cherche à recréer un réel qui, dans l’écriture, prend une forme. »

Un hommage à son œuvre à l’Institut Français de Tunis

Dans le cadre d’un espace de réflexion et de dialogue sur son œuvre, l’Institut Français de Tunis (IFT) organise une table ronde dédiée à Jean Duvignaud. Cet événement, prévu le lundi 27 janvier 2025, de 17h30 à 19h00, sera animé par Laurent Vidal, président d’Intermondes Humanités Océanes et auteur de l’ouvrage « Jean Duvignaud, de la Tunisie au Brésil – À la rencontre des cultures du monde ».

La rencontre réunira des chercheurs, écrivains et amis de l’intellectuel français, dont l’ouvrage sur Chebika, petite oasis de montagne située dans le sud de la Tunisie, face au Sahara, est considéré comme un classique de la sociologie.