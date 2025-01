Le ciel sera partiellement à fortement nuageux dans la nuit de dimanche, avec quelques averses éparses attendues sur l’extrême nord-ouest du pays, pouvant localement toucher les régions nord et centre-est. Le reste du pays connaîtra des passages nuageux.

Le vent soufflera du secteur sud, avec une intensité modérée à relativement forte près des côtes, et faible à modérée à l’intérieur du pays.

La mer sera très agitée au nord, devenant agitée, et peu agitée le long des côtes est.

Les températures nocturnes varieront entre 9 et 12°C dans les zones côtières, entre 4 et 8°C à l’intérieur du pays, et avoisineront les 2°C dans les hauteurs de l’ouest.