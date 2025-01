Open d’Australie 2025 – dames : Le programme des huitièmes

Les huitièmes de finale de l’Open d’Australie, prévus pour ce lundi 20 janvier 2025, promettent des affrontements intenses sur les courts de Melbourne Park. Avec des joueuses de renom et des duels aux enjeux élevés, cette journée s’annonce cruciale pour une place aux 1/4 de finale.

Kudermetova vs Svitolina : un duel d’expérience

La Russe Veronika Kudermetova affrontera l’Ukrainienne Elina Svitolina, tête de série numéro 27. Ce match s’annonce particulièrement disputé, Svitolina étant connue pour sa solidité en fond de court et son endurance, tandis que Kudermetova tentera d’imposer son puissant jeu de service pour accéder aux quarts de finale.

Rybakina vs Clés : la puissance kazakhe face à la ténacité américaine

La Kazakhe Elena Rybakina, tête de série numéro 7, sera opposée à l’Américaine Madison Clés, classée 14e. Rybakina, avec son puissant service et son jeu agressif, part favorite, mais Clés pourrait surprendre grâce à sa combativité et son expérience des grands rendez-vous.

Navarro vs Kasatkina : une bataille de style

La jeune Américaine Emma Navarro, tête de série numéro 8, affrontera la Russe Daria Kasatkina, classée 10e. Ce duel entre deux joueuses talentueuses mettra en avant le jeu tactique et varié de Kasatkina face à la régularité et la puissance de Navarro, qui tentera de poursuivre son excellent parcours à Melbourne.

Lys vs Swiatek : un défi de taille pour l’Allemande

L’Allemande Eva Lys sera opposée à la Polonaise Iga Swiatek, tête de série numéro 2 et grande favorite du tournoi. Swiatek, avec son jeu explosif et sa régularité, part largement favorite, mais Lys tentera de créer la surprise et de bousculer la hiérarchie en jouant sans pression.

Ces huitièmes de finale de l’Open d’Australie s’annoncent captivants, avec des affiches mettant en scène des styles de jeu variés et des enjeux majeurs pour la suite de la compétition. Les fans de tennis du monde entier suivront avec attention ces confrontations qui pourraient réserver de belles surprises.