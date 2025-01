L’Olympique de Marseille accueille le RC Strasbourg ce dimanche soir au Stade Vélodrome pour conclure la 18e journée de Ligue 1.

Après une série positive en championnat, les hommes de Roberto De Zerbi devront se remettre d’une élimination douloureuse aux tirs au but contre Lille en Coupe de France mardi dernier.

Le RC Strasbourg pourrait réaliser une belle opération ce week-end. En cas de victoire, le club alsacien profiterait des affrontements entre ses concurrents directs pour se rapprocher des places européennes.

Côté marseillais, Roberto De Zerbi devra composer avec plusieurs absences notables. Moumbagna, Harit, Carboni et Koum sont forfaits, tandis que Wahi et Kondogbia restent incertains, toujours en phase de réathlétisation.

Le RC Strasbourg n’est pas épargné non plus. Liam Rosenior devra se passer de Mara, Delaine, Bellaarouch, Wiley, Sahi et Ouattara, tandis que Sobol est suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

Quand et où regarder OM – Strasbourg ?

La rencontre sera diffusée en direct ce dimanche à 20h45 sur DAZN.