“Ivan Aivazovsky” est un nouveau Centre Culturel privé tuniso-russe, situé à la Manouba, qui est baptisé au nom du célèbre artiste-peintre Ivan Aivazovsky.

Inauguré, le jeudi 16 janvier 2025, ce nouveau Centre s’ajoute aux trois autres Centres culturels privés dans le gouvernorat de Manouba, indique la correspondante de TAP dans la région.

La propriétaire du Centre Ivan Aivazovsky, la Russe Svetlana Bogdanova, a déclaré à la TAP, que cet espace propose des activités culturelles et éducatives et sportives pour les différentes tranches d’âge, à partir de trois ans et plus. Les adhérents peuvent profiter de cours dans diverses formes d’art dont la peinture, le théâtre, le chant, de danse classique et la musique.

Placé sous la supervision du ministère des Affaires Culturelles, le Centre “Ivan Aivazovsky” est une branche de l’école d’arts Ivan Aivazovsky, située à El Menzah.

Ivan Konstantinovitch Aïvazovski (17 juillet 1817-5 mai 1900) est un peintre russe d’origine arménienne. Il est un des maîtres de la peinture de marine qui a marqué l’histoire et les périodes romantiques et réalistes de l’art russe.