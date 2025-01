La future administration américaine prévoit d’intensifier la lutte contre l’immigration clandestine peu après l’investiture du président-élu, Donald Trump, lundi, a déclaré une personne au fait de la question.

“Nous allons organiser des opérations à travers le pays”, a dit vendredi cette personne à Reuters. “Il y aura des arrestations à New York. Il y en aura à Miami.”

Cette source s’exprimait après la publication d’une enquête du Wall Street Journal selon laquelle la future administration américaine prévoit de lancer mardi une opération de grande ampleur à Chicago, dans l’Illinois.

Le Wall Street Journal, citant quatre personnes au fait des préparatifs, a indiqué que l’opération prévue à Chicago durerait une semaine et que l’agence fédérale de l’Immigration et des Douanes (ICE), déploierait entre 100 et 200 agents sur place.

La source interrogée par Reuters a réfuté l’information selon laquelle des agents seraient spécialement envoyés à Chicago.

L’équipe de transition du président-élu n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La question de l’immigration était au centre de la campagne électorale de Donald Trump avant son élection à la présidence des Etats-Unis le 5 novembre dernier.

“Peu après mon investiture, nous débuteront la plus grande opération de déportation dans l’histoire des Etats-Unis”, avait-il dit en janvier 2024.