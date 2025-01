Un accord visant à financer le forage d’un puit de pétrole et d’un puit de développement dans le champ d’El Borma en 2025 a été conclu, vendredi, entre la Tunisie, le groupe pétrolier italien Eni et la société Italo-tunisienne d’Exploitation Pétrolière (SITEP).

Cet accord de financement a été signé par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, le Président Directeur Général d’ENI Tunisie, Alberto Maliardi et le directeur général de la SITEP, Hazem Yahyaoui.

Lors de la cérémonie de signature de cet accord de financement dont le montant n’a pas été précisé par le ministère, Chiboub a indiqué que cet accord s’inscrit dans le cadre d’un programme “ambitieux” qui prévoit le forage de neuf puits durant la période 2025/2030.

Ledit programme envisage, aussi, la production et l’extraction de quantités supplémentaires de pétrole et de gaz. La commission technique mixte formée par des représentants du ministère des Finances, de la Direction générale des carburants et la SITEP avait adopté le 25 octobre 2024, un programme de développement au titre de 2025, moyennant un coût estimé à 19 millions de dollars (l’équivalent de 62 millions de dinars).