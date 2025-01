La pénurie d’approvisionnement en eau constitue le principal risque identifié par les chefs d’entreprise tunisiens, selon la 20e édition du rapport sur les risques globaux publié, le 15 janvier courant, par le Forum Economique Mondial.

L’enquête de perception pour le cas de la Tunisie a été réalisée par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE), partenaire du Forum, en septembre 2024. Ses résultats révèlent que le ralentissement économique, suivi par la pénurie d’approvisionnement alimentaire, la dette publique et l’inflation figurent, aussi, dans le top 5 des risques à fort impact, d’après la perception des chefs d’entreprise tunisiens.

Au fil des années, les préoccupations des hommes d’affaires nationaux interrogés dans le cadre d’enquêtes similaires menées par l’IACE, ont changé, puisqu’en 2023, les principaux cinq risques identifiés sont “la crise de la dette, l’effondrement de l’Etat, la crise sévère d’approvisionnement en matière premières, la crise du coût de la vie et l’inflation”. En 2024, il s’agissait du “ralentissement économique, dettes publiques, pénurie d’approvisionnement en eau, fragilité de l’Etat et inflation”.

Tout comme leurs homologues tunisiens, les chefs d’entreprise marocains perçoivent en 2025, la pénurie d’approvisionnement en eau comme un risque ayant le plus fort impact, dans un contexte de changement climatique et de stress hydrique, tandis que les dirigeants algériens et égyptiens redoutent plutôt l’inflation.

Dans ce rapport, le Forum Economique Mondial a formulé une série de recommandations en faveur des chefs d’entreprise parmi lesquelles figurent la promotion du multilatéralisme, le développement des relations stratégiques et l’amélioration des cadres de gouvernance.

Le forum a, également, appelé à améliorer les systèmes de suivi, la qualité des rapports et d’évaluation et à élaborer un ensemble de normes mondiales. Il a, aussi, mis l’accent sur l’importance d’encourager davantage les politiques de travail flexible.