La rencontre tant attendue entre la Juventus et l’AC Milan se déroulera le samedi 18 janvier 2025 à 18h00 au stade Allianz Stadium, situé dans la ville de Turin.

La Juventus, forte de son effectif et soutenue par ses supporters de l’Allianz Stadium, espère consolider sa position au classement et montrer sa supériorité face à son rival de toujours. Avec une attaque redoutable et une défense bien organisée, les Bianconeri chercheront à imposer leur rythme dès le début de la rencontre.

De son côté, l’AC Milan, auréolé de sa riche histoire et de ses nombreuses performances récentes, arrive à Turin avec l’ambition de décrocher une victoire précieuse à l’extérieur.

Les enjeux du match

Ce choc entre la Juventus et l’AC Milan est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de football, un match qui s’inscrira sans doute dans l’histoire de la Serie A. Rendez-vous ce samedi pour une soirée riche en émotions !

La rencontre entre la Juventus et l’AC Milan se déroulera ce samedi 18 janvier 18h et sera diffusée sur la chaîne L’Équipe.