L’artiste plasticien franco-tunisien Béchir Boussandel présente sa première exposition personnelle institutionnelle en Tunisie intitulée “Tenté par d’autres soleils” qui aura lieu du 23 janvier au 30 mars 2025.

Le vernissage de l’exposition est prévu le 23 janvier à partir de 18h00, au Centre d’art B7L9 à la Marsa. L’exposition sera visible au Tabari Art Space à Dubaï, aux Emirats Aarabe Unis, au printemps prochain, annonce un communiqué du B7L9.

Au cœur de l’exposition, une installation : des perchoirs ornés de sculptures en verre soufflé et de silhouettes d’oiseaux façonnées en laiton, cuivre et aluminium. Ces figures fragiles évoquent les trajectoires humaines, les défis de la précarité et l’impact du consumérisme sur l’environnement.

En ancrant les perchoirs au sol, Boussandel renverse l’esthétique traditionnelle de l’oiseau symbolisant l’élévation. Il invite à un retour à l’essentiel, tout en soulignant la fragilité des équilibres écologiques et sociaux. Cette démarche, à la fois poétique et politique, engage le visiteur dans une réflexion sur l’interconnexion entre l’homme, la nature et l’espace.

L’exposition a été rendue possible grâce à la collaboration des étudiants et enseignants du Centre de formation aux Arts du Feu de Nabeul, sous la direction de Sofiane Ben Amor. Leur expertise artisanale enrichit les créations de Béchir Boussandel, témoignant d’une synergie entre tradition et innovation artistique.

L’exposition “Tenté par d’autres soleils” invite le visiteur dans un univers ou peinture, verre soufflé, métal et matières organiques se rencontrent pour explorer des thèmes tels que le déplacement, la survie et la résilience face à des environnements instables. Chaque matériau devient une métaphore, symbolisant à la fois la fragilité et l’adaptabilité.

Le processus créatif de Boussandel commence sur le toit de son enfance à Bizerte, où il immerge ses toiles dans l’eau, établissant un dialogue entre fluidité et imprévisibilité. Dans son atelier, il superpose des couches d’huile, créant des paysages ou ciel et terre fusionnent, s’affranchissant ainsi du rapport conventionnel à la ligne d’horizon.

Né à Dunkerque (France) en 1984, avec des racines à Bizerte, Béchir Boussandel crée dans son œuvre un dialogue entre mémoire migratoire, paysages traversés et métamorphoses urbaines.

Diplômé des Beaux-Arts de Dunkerque, Boussandel débute son parcours artistique dans l’installation avant de s’orienter vers la peinture. Ses œuvres sont exposées à travers le monde et ont intégré la collection du ministère de la Culture et de la Jeunesse des Emirats Arabes Unis, du Musée Deji Shanghai, du Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) et de la Fondation Montresso à Marrakech (Maroc).