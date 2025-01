L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) a lancé un appel à candidatures pour participer aux ateliers de la 2ème édition du Festival Jean Rouch Hors-les-murs Tunis qui se déroulera du 9 au 13 avril 2025 à Tunis.

L’appel est ouvert aux étudiants (master ou licence) en sciences sociales, en anthropologie visuelle ainsi qu’en cinéma. La formation proposée est entièrement gratuite et constitue une opportunité pour les étudiants qui souhaitent s’initier au film documentaire et de sciences sociales et mener un projet de réalisation documentaire aux côtés de professionnels du cinéma.

La date limite d’envoi des candidatures est fixée au 10 février 2025 inclus, sachant que l’annonce des dossiers retenus aura lieu le 28 février 2025. Les dossiers de candidatures sont à adresser à : charge-projets@irmcmaghreb.org.

Le Festival Jean Rouch Hors-les-murs Tunis est organisé par l’IRMC, en collaboration avec le comité du film ethnographique Jean Rouch. Cet événement, gratuit et ouvert à tous, inclura des ateliers réservés à des étudiants sélectionnés par le biais de cet appel à participation.

Le transport ainsi que le logement pour les étudiants ne résidant pas à Tunis seront intégralement pris en charge, indique l’IRMC.

Fondé en 1982 par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch (1917-2004), le Festival international Jean Rouch est l’une des plus importantes manifestations européennes de cinéma documentaire liées aux sciences humaines et sociales. Ce festival international du film en sciences sociales se distingue par son ambition d’allier art et sciences humaines et sociales.

Le format Hors-les-murs a déjà été accueilli dans plusieurs villes, comme Beyrouth (Liban) et Marseille, et sera pour la deuxième fois présenté à Tunis en 2024.

Conçu dès le départ comme le rendez-vous des cinéastes et des chercheurs en sciences sociales, le Festival favorise le dialogue avec les publics les plus divers.

Les projections des films retenus (programme à venir) se dérouleront chaque après-midi, suivies de débats animés par un discutant et le réalisateur. Les matinées seront dédiées à des ateliers en petits comités, exclusivement pour les étudiants sélectionnés. De plus, une masterclass ouverte à tous, étudiants et public, sera proposée le troisième jour, animée par un réalisateur d’un des films projetés.

Les ateliers et la masterclass visent à favoriser les échanges entre étudiants en sciences sociales, en anthropologie visuelle et en cinéma, et les professionnels du film de sciences sociales et du documentaire. Les étudiants retenus bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour développer leurs projets.