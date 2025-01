La Tunisie se prépare à affronter un épisode de froid intense et de fortes précipitations ce vendredi. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit un temps froid et un ciel parfois très nuageux sur l’ensemble du pays. Des pluies sont attendues sur le Nord, le Centre et localement sur le Sud.

Le Nord du pays sera particulièrement touché par des pluies provisoirement diluviennes, accompagnées localement de chutes de grêle. La neige fera également son apparition sur les hauteurs de Siliana, de Kasserine et du Kef.

Le vent soufflera avec force sur les côtes Ouest et sera relativement fort à localement fort à l’intérieur des terres. La mer sera agitée à très agitée au Nord et très agitée à forte sur les côtes Est.

Les températures maximales afficheront des valeurs comprises entre 2 et 8 degrés dans les régions Ouest et entre 9 et 15 degrés sur le reste du territoire.