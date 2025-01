L’art de la Diplomatie a toujours été un univers relativement inconnu du grand public. Avec le déploiement des réseaux sociaux, l’expansion des usages digitaux et le progrès exponentiel des technologies comme l’intelligence artificielle, les paysages géopolitiques, économiques et sociétales ont subi des changements rapides impactant les principes fondamentaux de paix, sécurité et stabilité.

Dans ces temps d’avancées technologiques, la diplomatie, en général et la tunisienne en particulier ont besoin de se renouveler au vu des nouveaux rôles qu’elles doivent jouer.

Dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté, les nations ont besoin d’une nouvelle génération de diplomates en raison des défis mondiaux croissants et de l’évolution rapide des relations internationales.

Le monde subis des défis multiples dont la prédiction devient improbable comme les cyberattaques, les pandémies, les Deep-fake, la désinformation, les crises géopolitiques, les risques de l’intelligence artificielle, …

Au regard d’un paysage géopolitique complexe et incertain, une nouvelle génération de diplomates est essentielle pour faire face aux défis contemporains. Ces diplomates devront naviguer dans un environnement global complexe, interconnecté et en constante évolution, où les enjeux technologiques, environnementaux, économiques et sociétaux s’entrelacent.

Ils devront posséder des compétences techniques avancées, une vision globale et une capacité à promouvoir la paix, la justice et la coopération. Le monde a besoin de diplomates plus ouverts, plus agiles et plus diversifiés pour répondre aux crises globales et bâtir un avenir durable et prospère.

Les Nations ont besoin d’instaurer un équilibre dans le paysage numérique et technologiques pour protéger leurs souverainetés. La technologie joue un rôle central dans les relations internationales.

Les cyberattaques, la régulation des données, l’intelligence artificielle, et la diplomatie numérique sont désormais des enjeux cruciaux. Les diplomates de la nouvelle génération doivent être formés pour comprendre et négocier sur des questions techniques complexes et être capables de gérer des crises numériques.

Ils doivent aussi utiliser des plateformes numériques pour engager des dialogues internationaux et maintenir des relations efficaces. Pour répondre à ce besoin urgent pour les Nations, le Danemark a créé un nouveau rôle diplomatique en 2017 sous l’intitulé « Tech Diplomat ».

Depuis, plusieurs pays comme le Royaume-Uni et Singapore ont reconnu l’importance de la diplomatie numérique en nommant des experts en technologie dans ce rôle de « Tech Diplomat » ou ambassadeurs pour la diplomatie numérique.

La diplomatie ne peut plus être seulement l’affaire des élites politiques, elle doit aussi intégrer les attentes et les préoccupations des citoyens du monde. Ces derniers sont de plus en plus informés, interconnectés et impliqués dans les affaires internationales, notamment à travers les réseaux sociaux.

Les diplomates de demain « Tech Diplomat » devront comprendre l’importance de la communication publique, de l’engagement avec les acteurs non étatiques et de l’impact des Technologies exponentielles.

La Tunisie en retard dans les représentations diplomatiques orientées technologies de pointe

A ce jour, la Tunisie n’a pas encore de diplomates spécifiquement désignés pour le secteur de la technologie. Notre nation a besoin de « Tech Diplomat » afin de renforcer sa représentation diplomatique dans le domaine des technologies.

Notre pays se doit de définir une diplomatie technologique plus structurée à mesure qu’il continue de se digitaliser et de s’engager davantage dans la gouvernance mondiale de la technologie. Cela implique des discussions diplomatiques autour de la réglementation des données, de la cybersécurité et de l’accessibilité des technologies.

Un « Tech Diplomat » permettra à la Tunisie de renforcer sa contribution dans des forums internationaux où les questions de technologie et d’innovation sont discutées. La Tunisie cherche à attirer des investissements dans les secteurs du numérique, de l’innovation et l’entrepreneuriat technologique.

Dans ce contexte, un « Tech Diplomat » peut jouer un rôle crucial aux cotés des diplomates économiques en facilitant des partenariats internationaux pour promouvoir l’innovation et attirer des investisseurs dans les startups tunisiennes.

Notre Nation a besoin d’experts de l’intelligence Artificielle opérant dans des contextes internationaux et avec les Big Tech afin de défendre les intérêts de la Tunisie dans des forums internationaux liés à la technologie, s’assurer du respect de l’éthique des technologies et développer des accords avec d’autres pays pour renforcer la coopération en matière de développement numérique et de régulation.

Développer une diplomatie moderne autour du « Tech Diplomat » permettrait à la Tunisie de renforcer sa position sur la scène mondiale en matière de politique numérique et de développement technologique. Cela aiderait non seulement à attirer des investissements et à favoriser l’innovation, mais aussi à garantir une gouvernance technologique responsable, éthique et inclusive, tout en protégeant les intérêts du pays dans un monde de plus en plus numérisé.

Un tel rôle permettrait à la Tunisie de jouer un rôle de leader dans la diplomatie numérique, en représentant ses priorités dans les discussions mondiales et en garantissant que ses citoyens bénéficient des technologies de manière équitable et sécurisée. Notre Nation se doit de développer une stratégie de diplomatie Technologique pour protéger notre souveraineté.

Par Lobna Karoui

AI Exponential Thinker, Stratégiste en Intelligence Artificielle pour des grands groupes internationaux

