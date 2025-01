L’Institut National de la Météorologie (INM) a émis un bulletin d’alerte pour cette nuit, mettant en garde contre des pluies localement abondantes dans le sud-est et d’autres régions du pays. Les zones du centre-est et du nord-est seront également touchées vers la fin de la nuit.

Côté températures, un froid marqué est prévu, avec des valeurs oscillant entre 2 et 6 degrés dans les régions de l’ouest et entre 8 et 13 degrés ailleurs. Le vent, soufflant du secteur nord, sera fort à proximité des côtes et modéré à relativement fort dans les terres. La mer, quant à elle, sera agitée à très agitée, appelant à la prudence des pêcheurs et plaisanciers.

Ce bulletin rappelle l’importance de rester informé en cas de conditions météorologiques défavorables. Consultez régulièrement les mises à jour et adoptez les mesures nécessaires pour garantir votre sécurité et celle de vos proches.