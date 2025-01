Devenues au fil des années un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique, offrant une plateforme d’échange et de découverte autour de la création musicale contemporaine en Tunisie et au delà des frontières, les Journées Musicales de Carthage (JMC) reviennent pour leur 10ème édition du 18 au 24 janvier 2025, pour animer Tunis en musiques, d’ici et d’ailleurs.

Durant une semaine, les festivaliers pourront assister à six concerts phares, mettant en vedette le groupe “Tarabband” (Irak, Egypte, Suède), Si Lemhaf (Tunisie), le groupe jordanien “Autostrad”, Elida Almeida (Cap-Vert), le rappeur, chanteur, compositeur d’origine palestinienne Big Sam et le groupe “Chakam” (Palestine, Iran, France).

Plus d’une quinzaine de showcases, programmation emblématique de ces Journées, mettra en lumière des talents émergents de divers horizons et des spectacles de rue sont également programmés sur l’avenue Habib Bourguiba.

A deux jours du lever de rideau qui sera marqué dans la cérémonie d’ouverture par des sonorités métissées avec la chanteuse espagnole “La Jose”, mêlant flamenco, folk, soul-funk et influences latino-américaines ainsi que le groupe italien “Ars Nova Napoli”, dans un registre napolitain, les JMC se préparent, tout comme les fidèles festivaliers et amateurs d’évasions sonores. Les billets sont disponibles en ligne sur le site officiel des JMC, avec des tarifs variant entre 10 et 15 dinars, à l’exception du concert de Big Sam dont le prix est de 30 dinars. Les étudiants bénéficient de réductions de 50% sur présentation de leur carte d’étudiant aux guichets de la Cité de la Culture. Les ventes débuteront au guichet de la Cité de la Culture le 18 janvier 2025, de 9h00 à 21h00.

Une semaine bien rythmée en évasions sensorielles….et des dates à retenir : Au-delà de l’esprit compétitif du festival, les Journées Musicales de Carthage offrent l’occasion de découvrir des talents, des registres, des parcours, des expériences, des œuvres, des cultures d’ici et d’ailleurs, pour vivre et découvrir des expériences musicales captivantes qui transcendent les frontières à travers des récits multiples racontées par les rythmes, les paroles, les instruments et les voix.

Zoom sur des révélations d’ici, talents d’ailleurs pour raconter ses sonorités et réinventer une musicalité :

“Mosaic”, à la croisée du jazz et des musiques de Mare Nostrum, 19 janvier, Théâtre des Régions, 16h00

Ce groupe de six musiciens originaires de Bulgarie, France, Portugal et Tunisie, offre des compositions qui résonnent à la croisée du jazz et des musiques méditerranéennes. Le groupe est composé du Bulgare Georgi Dobrev au kaval, des Françaises Noé Clerc à l’accordéon et Adèle Viret au violoncelle, des Portugais Zé Almeida à la contrebasse, Diogo Alexandre à la batterie, et du Tunisien Hamdi Jamoussi aux percussions. Le sextet trace les contours d’une Méditerranée aux frontières étendues, créant des connexions intercontinentales. Leur musique mêle chants balkaniques, musique européenne occidentale, et sonorités nord-africaines.

Kamar Mansour dans un voyage poétique au Maroc, 23 janvier, Théâtre des Régions, 16h00

L’artiste marocaine propose un voyage musical fusionnant des sonorités du monde avec des influences marocaines profondément enracinées, dans un univers poétique, mêlant douceur et puissance. Accompagnée des musiciens Ahmed Azhar, Oussama Chtouki, Oussama Mougar, et Hicham Ayaar, son spectacle est une célébration vibrante de la diversité culturelle, de l’amour, de l’existence, et de l’humanité, où chaque morceau raconte une histoire, évoque des émotions.

Joussour, le deuxième album d’Amel Zen 21 janvier, Théâtre des Jeunes Créateurs, 17h30

L’Algérienne Amel Zen présente son deuxième album Joussour, paru en janvier 2020.

L’opus, ancré dans le rock progressif, vise à créer des ponts entre les cultures, tout en illuminant le nouvel univers de l’artiste. Amel Zen célèbre ses origines amazighes nord-africaines, puisant dans des rythmes ancestraux avec une approche musicale moderne et unique.

“On My Mind ” et un voyage dans la créativité de Wajih Bejaoui 23 janvier, Théâtre des Régions, 19h00

Cet album est bien plus qu’une simple collection de chansons. Il représente un voyage personnel au cœur des pensées et de l’esprit du artiste tunisien Wajih Bejaoui. Chaque morceau est une fenêtre ouverte sur son monde intérieur, invitant à l’introspection. A travers “On My Mind”, il partage son expérience, son évolution personnelle, et ses découvertes.

Gasba Electrique de Boubakr Maatalla (Algérie) 24 janvier, Théâtre des Régions, 17h00

Musicien, compositeur, arrangeur, et directeur musical, Boubakr Maatalla présente un parcours atypique, mi académique, mi autodidacte. Formé initialement à la guitare classique, il a ensuite exploré la clarinette et poursuivi sa formation en autodidacte. Convaincu que l’émotion est le moteur du langage musical, il aborde des thèmes tels que la liberté, l’identité, et le vivre-ensemble.

BalQeis, spécialiste du Live looping (Egypte) 24 janvier, Théâtre des Jeunes Créateurs, 19h00

Spécialiste du live looping et joueuse de oud, BalQeis crée un univers sonore unique en fusionnant tradition et modernité. Multi-instrumentiste, elle compose et produit sa musique de manière autonome, participant à divers projets artistiques, notamment dans des groupes, des performances de danse contemporaine, et des bandes sonores de courts métrages.

“Bab El West”, rock’n’roll et transe poétique 19 janvier, Théâtre des Régions, 19h00

Ce trio franco-marocain, né en 2012, fusionne folklore maghrébin, rock, et musique afro. Avec deux albums à leur actif, “Douar” (village) et “Houdoud” (Frontières), il prépare un nouvel opus résolument rock’n’roll, continuant de captiver avec leur transe poétique.

Trio “ARGIOPE” , jazz, musique nord-africaine et électro 20 janvier, Théâtre des Régions, 19h00

Conçu à Bruxelles, le trio tuniso-belge développpe des sonorités nouvelles qui transcendent les époques et les genres en explorant des univers fusionnant jazz moderne, musique nord-africaine, baroque, et électro. Chaque composition est une aventure sensorielle, traversant classique et contemporain.

“Free” de Zied Bagga, dans l’univers électro-acoustique, 22 janvier, Théâtre des Jeunes Créateurs, 17h30

Ce projet de musique alternative en dialecte tunisien traite d’expériences personnelles à travers un univers électro-acoustique. La voix est mise en valeur par un système de looping, combinant sons électroniques et acoustiques pour une identité sonore unique.

“Ombres d’Atlas” et musique de la Méditerranée 22 janvier, Théâtre des Régions, 19h00

Ce projet, initié par le tunisien Outail Maaoui, explore le patrimoine musical méditerranéen et se focalise particulièrement sur la diversité culturelle émergeant des montagnes de l’Atlas. Il combine collaborations interculturelles, compositions novatrices, et fusion de styles traditionnels et contemporains.

Fashion Weak de Donc Pac (Tunisie) 20 janvier, Théâtre des Jeunes Créateurs, 17h30

Cet album fusionne musique acoustique et électrique, explorant reggae, cumbia, dub, afro, et hip-hop. Donc Pac a conçu et arrangé entièrement les huit compositions, jouant divers instruments tels que guitare, percussions, et claviers.

Mirage de Helmi M’hadhbi (Tunisie) 21 janvier, Théâtre des Régions, 16h00

Cette création musicale invite à une évasion sensorielle, fusionnant patrimoine sonore oriental et occidental. Helmi M’hadhbi explore diverses cultures à travers des instruments variés, offrant une expérience musicale inédite.

Fleuves de l’Ame de Houeida Hedfi 23 janvier, Théâtre des Jeunes Créateurs, 17h30

Cet album est une fusion de musique folklorique et de sonorités contemporaines. Inspiré du patrimoine musical tunisien, il mêle différents genres musicaux pour une expérience unique.

Louken de Wifa (Tunisie-France) 22 janvier, Théâtre des Régions, 16h00

Attachée à ses origines Tunisiennes et à la France, là où elle a beaucoup appris, “Louken” évoque pour l’artiste, auteure–compositrice– interprète, le remord et l’espoir, en partageant dans sa création des thèmes universels à travers des chansons qui relient douleur, espoir, et rêves.

Sinouj de Benjemy (Tunisie): 19 janvier, Théâtre des Jeunes Créateurs, 17h30

Oscillant entre sonorités ethniques et musique soufie/électronique, BENJEMY utilise des instruments traditionnels et des machines analogiques pour créer une musique qui le distingue.

Rust, aux couleurs de la Syrie et du Liban 24 janvier, Théâtre des Jeunes Créateurs, 16h00

Rust mélange musique arabe et électronique, créant loin des normes musicales conventionnelles, une identité sonore unique et innovante, où tradition rencontre modernité.

Jazzstellation-Kamer Standards (Cameroun), 21 janvier, Théâtre des Régions, 19h00

Le groupe de musiciens camerounais avec des parcours et des talents uniques et dont chaque membre apporte sa touche, invente et réinvente le jazz pour former ensemble une synergie éclatante comparable à celle des étoiles formant une constellation d’où le nom d’ailleurs du groupe “Jazzstellation”.

“Rebirth Quartet” pour une expérience immersive: 20 janvier, Théâtre des Régions, 16h00

Le spectacle “Renaissance” (Rebirth) du groupe franco-tunisien qui réunit Ahmed Litaiem au nay, le pianiste Simon Groppe, le batteur Pierre Hurty, et le bassiste Jérémy Debuysschere, est basé sur des compositions inédites d’Ahmed Litaiem, inspirées de diverses influences et écrites sur mesure pour chaque membre du groupe. Lors de leurs performances live, le groupe collabore avec l’artiste Majdi Boomj, qui crée des visuels en interaction avec la musique pour une expérience immersive.