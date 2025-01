Les préparatifs du dossier d’inscription de Sidi Bou Saïd sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en vue de son dépôt auprès du Comité du patrimoine mondial ont été au centre d’une réunion de travail présidée mercredi 15 janvier 2025 par Amina Srarfi, ministre des affaires culturelles, et Imed Boukhris, gouverneur de Tunis.

La réunion s’est déroulée en présence notamment de la déléguée de Carthage, du secrétaire général de la municipalité de Sidi Bou Saïd, ainsi que de plusieurs cadres du ministère, des représentants des ministères du Tourisme, de l’Environnement, des Affaires religieuses, et de la société civile.

Un exposé détaillé a été présenté sur les principales composantes du dossier, mettant en avant les spécificités architecturales, ainsi que la vocation spirituelle et culturelle de Sidi Bou Saïd, qui en fait une destination unique et incontournable au fil de l’histoire.

La ministre a souligné l’importance de la coordination et de la collaboration entre toutes les parties concernées pour préserver, valoriser et promouvoir les composantes de la ville, tant au niveau national qu’international, afin de maximiser les chances de succès du dossier.

De son côté, le gouverneur de Tunis a affirmé l’engagement des autorités locales et régionales à faciliter le travail de toutes les parties impliquées et à assurer une bonne coordination, pour aboutir aux résultats escomptés.

Les représentants des ministères concernés et de la société civile ont également exprimé leur soutien aux efforts communs faisant part de leur engagement à assurer le succès du processus d’inscription de la ville de Sidi Bou Saïd sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Il et à noter que dans le cadre de l’action participative entre la municipalité de Sidi Bou Saïd et l’Institut National du Patrimoine (INP), une journée de sensibilisation est programmée pour le samedi 18 janvier 2025 (à partir de 10H00) au siège de la municipalité, afin de présenter les grandes lignes du dossier par l’équipe en charge.

Dans un communiqué, la municipalité de Sidi Bou Saïd et l’INP ont informé que cette réunion est ouverte à la société civile et aux citoyens, afin qu’ils puissent participer et présenter leurs propositions à ce sujet.