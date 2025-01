La pièce de théâtre tunisienne “Toxic paradise” (El Bakkhara), mise en scène par Sadok Trabelsi d’après un texte de Elyes Rebhi et produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis (Pôle Théâtre et Arts Scéniques), a remporté le Grand Prix – Prix Cheikh Sultan Ben Mohamed El Qasimi- de la 15ème édition du Festival du Théâtre Arabe, organisée par l’Instance Arabe du Théâtre, du 9 au 15 janvier 2025 à Mascate (Sultanat d’Oman).

“Toxic paradise” est la troisième pièce tunisienne à décrocher ce prestigieux prix arabe dans les annales de ce festival, après “Mémoire en retraite”, mise en scène par Meriam Bousselmi et produite par le Théâtre National Tunisien, qui avait remporté ce prix lors de la première édition en 2011 en Jordanie, et “Richard III”, mise en scène par Jaâfar Guesmi, qui avait également gagné cette récompense en 2014 à Sharjah.

Lauréate du Tanit d’Or (Grand Prix) de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (23-30 novembre 2024) et du grand prix de la meilleure création théâtrale lors de la deuxième édition du Festival National du Théâtre Tunisien “Saisons de la création” (7-14 novembre 2024), la pièce “Toxic paradise” qui réunit dans les rôles principaux Ramzi Azaiez, Mariem Ben Hassan, Baligh Maki, Ali Ben Said et Bilel Slatnia, aborde le problème de la pollution environnementale à Gabès à travers l’histoire du personnage principal (Ramzi Azzaiez), qui revisite les souvenirs de son enfance, lorsqu’il accompagnait son père à la mer dans sa ville natale Gabès.

Les lumières intenses l’éblouissaient. Au loin, une montagne blanche couverte de neige s’élevait, et il pensait qu’il s’agissait d’un immense parc d’attractions avant de comprendre que, dans sa ville, il n’y avait ni neige ni montagnes. C’était une ville plate. Cette lumière trompeuse était en réalité des ténèbres, et cet endroit était le temple de la mort…