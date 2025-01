Les travaux de la 44ème Conférence de l’Assemblée Générale de l’Union de Radiodiffusion des Etats Arabes (ASBU) ont démarré, mercredi, à la Médina méditerranéenne de la station balnéaire Yasmine Hammamet, près de Nabeul.

Organisée les 15 et les 16 janvier 2025, cet évènement prévoit également la tenue, jeudi, de deux séminaires autour des thèmes : “La guerre contre la vérité: quel rôle des médias dans la lutte contre la désinformation” et “La radio et la télévision à l’ère de la convergence numérique et de la diffusion multiplateforme”.

Le démarrage des travaux de cette 44ème Conférence de l’ASBU ont été marqués par la présence, notamment de Soufiane Tekaya, ministre tunisien du Tourisme, Abdul Rahim Suleiman et Mohammed bin Fahd Al-Harthi, respectivement Directeur Général et Président de l’ASBU, ainsi que plusieurs hauts responsables des organisations régionales et internationales de radio et de télévision partenaires.

Au cours de la cérémonie, un spectacle chorégraphique intitulé “Mélodies et rêves” a été interprété par du ballet de Sihem Belkhoja. Des tableaux chorégraphiques entamés par un message de soutien au peuple palestinien, ont offert un voyage dans la richesse culturelle et civilisationnelle de divers pays arabes.

ASBU : Evolution de la quantité d’informations échangées en 2024

Dans son allocution à l’ouverture des travaux, le ministre du Tourisme a souligné l’importance des médias dans la promotion du Tourisme et les destinations arabes dans le monde et leur diversité culturelle et artistique.

Le ministre a affirmé la volonté de la Tunisie de soutenir l’action arabe commune dans le domaine économique, le tourisme en particulier, en vue de réaliser l’intégration économique arabe.

Il a notamment a exprimé la fierté de la Tunisie d’abriter le siège de l’Asbu saluant le rôle de l’Union et son orientation stratégique en vue de renforcer ses ressources d’investissement à travers l’hôtel Royal ASBU ou encore le méga projet en cours de réalisation “Asbu Link Center”.

Pour sa part, Abdul Rahim Suleiman, a souligné l’importance de ce rendez-vous dans le renforcement de la coopération interarabe dans le secteur des Médias ainsi que l’examen des réalisations accomplies en 2024 et les projets de coopération prévus pour 2025 au service des médias arabes.

Dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP à Nabeul, il a souligné l’évolution importante dans le volume des échanges d’informations et des programmes dans les médias arabes au cours de l’année 2024, et ce grâce à l’usage des technologies modernes, en particulier celles baptisée “ASBU Cloud”.

A cet égard, il a expliqué que le renforcement des échanges entre médias arabes s’avère crucial en vue d’assurer une couverture précise et impartiale des évènements de l’actualité et fournir une information véridique et exacte, notamment en lien avec la question palestinienne et les exactions commises par le régime sioniste au Moyen-Orient.

Selon le site de l’Union, ASBU Cloud se compose de serveurs hautement sécurisés sur des réseaux cloud mondiaux et de connexions Internet à haut débit, offrant de nombreuses applications et services pouvant être utilisés dans les domaines audiovisuel et informatique, y compris, surtout, des échanges de contenus sous forme de diffusions en direct ou de fichiers contenant des informations éditoriales.

Le DG de l’ASBU a relevé le rôle de plus de en plus important de l’Union, en particulier suite à la décision, avec l’accord de l’Assemblée générale, d’autoriser, pour la première fois, le recrutement de correspondants de guerre, dans la Bande de Gaza, El-Qods Occupée et dans tous les territoires palestiniens occupés, le Yémen, le Soudan et la Libye.

Dans un avenir proche, le réseau des correspondants couvrira d’autres régions arabes, a-t-il dit.

Suite à cette décision, le nombre de nouvelles diffusées, quotidiennement, par l’ASBU et rediffusées par l’Union Européenne de radiotélévision (UER) a atteint les 600 nouvelles. Ce nombre était entre 50 et 60 nouvelles, a-t-il fait savoir.

L’UER constitue une importante association professionnelle de radiodiffuseurs dans le monde qui collabore avec plusieurs organisations et structures régionales dont l’ASBU.

Aujourd’hui, l’ASBU représente un plateforme et un espace d’échange d’informations et de programmes dans et en dehors de la région arabe. Le rayonnement de l’Asbu devra être renforcé avec la signature d’une nouvelle convention de partenariat avec l’Union représentants les médias latins, a annoncé son Directeur Général.

Le rôle de l’Académie de l’ASBU sera renforcé en 2025

Au niveau de la formation, le responsable a évoqué la volonté de l’Union de renforcer son orientation stratégique rappelant le rôle de l’Académie de l’ASBU, lancée en avril 2017, à son siège à Tunis qui œuvre à développer les compétences des professionnels de l’audiovisuel, un secteur basé sur le numérique et qui est en perpétuelle mutation.

Cette Académie dotée d’équipements ultra modernes, des studios numériques HD et des salles pour les activités multimédias et conférences offre près de 40 sessions de formation par an ayant bénéficié, jusque là, à plus de 500 professionnels”, selon le responsable de l’Asbu.

Pour l’année 2025, l’ASBU compte développer davantage les programmes de formation au sein de l’Académie qui profiteront à un nombre plus important de bénéficiaires parmi les spécialistes de l’audiovisuel en région arabe.

L’Union poursuivra sa stratégie en matière de renforcement du rôle de la technologie “cloud” et des satellites dans l’échange d’informations et des programmes entre les pays arabes et le reste du monde ainsi que dans le développement du contenu médiatique et l’exploitation des grandes opportunités offertes par l’Intelligence Artificielle.

Asbu Link Center : le prochain méga projet de l’Asbu à Tunis

Pour sa part, le président de l’ASBU a souligné que cette conférence de l’AG constitue une nouvelle occasion de renforcer la coopération et la complémentarité entre les médias arabes, qualifiant une grande responsabilité qui incombe à toutes les parties dans la diffusion d’un contenu médiatique qui répond aux attentes du récepteur et une image reflétant la réalité et les progrès dans la région arabe.

Il a encore évoqué les projets de l’ASBU visant à relever les nombreux défis en matière de formation, citant l’Académie de l’ASBU, et ce à travers l’établissement de nouveaux partenariats au niveau international, la technologie cloud et l’usage de l’IA.

Au niveau de l’échange d’informations à l’Asbu en 2024, le nombre a atteint les 12 000 nouvelles échangées entre tous les médias et instances, ce qui dépasse les objectifs tracés pour l’année écoulée, a fait savoir le responsable. Cette évolution des échanges est grâce à la technologie “cloud” qui a permis d’échanger “l’équivalent de 40 nouvelles par jour”.

Dans le cadre de sa orientation à créer des flux de revenus d’investissement, à travers la création de la société de l’ASBU pour mettre en œuvre ses différents programmes, il a évoqué « Asbu Link Center, un méga projet au cœur de Tunis qui sera fin prêt dans deux ans”.

En juin 2023, l’Asbu avait annoncé la création d’un centre d’affaires «Asbu Link Center» à Tunis et d’autres projets d’investissement qui seront mis en place dans le pays sur une période de cinq ans pour une enveloppe totale de plus de 200 millions de dinars”.

Erigé sur une superficie de 33 mille mètres carrés, le prochain centre de l’ASBU composé de 15 étages avec des salles de spectacles, des bureaux et un coworking space. Asbu Link Center sera doté de toutes les commodités dont des restaurants, des unités d’hébergement et autres services pour ses clients et visiteurs.

L’ASBU est une organisation professionnelle arabe fondée en 1969 en vue de renforcer la coopération interarabe dans le secteur de l’audiovisuel, Radio et télévision. Depuis sa création en 1981, le Festival arabe de la radio et de la télévision est organisé à Tunis abritant le siège de l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU).

En 2015, le Festival est devenu un évènement annuel qui accueille les instances membres de l’ASBU parmi les chaines de télévision et stations de radio arabes publiques et celles des radions et télévisions privées, les sociétés de productions et les agences de presse arabes. Les sociétés de production et les chaines et les stations de radio, non arabes, qui produisent et diffusent en langue arabe y sont également invitées.