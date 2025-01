Cette conférence a été aussi l’occasion de présenter le Bilan de l’activité boursière durant l’année 2024. Il en ressort que l’indice boursier de référence de la Bourse de Tunis, le Tunindex a évolué de 13,75% pour toute l’année 2024, enchaînant ainsi une quatrième hausse successive après celles de 2023 (7,90%), 2022 (14,74%) et 2021 (2,34%). Estimé en Dollar, le Tunindex a enregistré une hausse de 9,5%. En Euro, il s’est fortement apprécié pour atteindre 16,3%.

Le Tunindex20 composé des 20 plus grandes valeurs et les plus liquides sur le marché, s’est également, inscrit dans cette tendance haussière, évoluant de 14,59% en 2024.

D’après les données présentées par la Bourse, la totalité des indices (secteurs et sous-secteurs) ont réalisé un rendement positif. L’indice «Matériaux de Base» a enregistré la plus forte hausse des indices sectoriels, avec un gain de 30,76%, suivi de l’indice « Biens de consommation» avec une performance de 15,16% et l’indice « Sociétés financières » avec une évolution de 14,07%.

L’indice «Industries» a réalisé une performance de 10,73% suivi par celui des « Services aux consommateurs » (4,19%).

La capitalisation boursière a également, enregistré une hausse de 2 005 MD soit 8,2% par rapport à la fin de l’année 2023, malgré la radiation de la cote de 4 sociétés (de faible capitalisation) durant cette année (SERVICOM, ELECTROSTAR, GIF et MIP).

Les Sociétés Financières dominent encore la capitalisation avec une part de 54,6%, suivies par les Biens de Consommation et l’Industrie qui s’accaparent respectivement 25,6% et 9,3%.

Le volume global des échanges a progressé de 33,2% à 3 675 MD contre 2 760 MD durant l’année 2023.

Les données communiquées par la bourse de Tunis font aussi état d’une régression du volume des échanges sur la cote de la bourse de 2,9% à 1767 MD contre 1819 MD durant l’année 2023. Le volume quotidien moyen a atteint 7 MD contre 7,2 sur l’année 2023.

Le secteur « Finances » a accaparé 33,5% du volume des échanges sur la Cote, soit 520,6 MD, suivis par le secteur « Industries » représentant 33,1% du volume et le secteur « Biens de Consommation » avec une part de 18,8%.

La Capitalisation boursière détenue par les étrangers a légèrement augmenté de 2 MD en 2024 pour passer à 5 188 MD représentant 19,6% de la capitalisation globale du marché contre 5 186 MD et une part de 21,2% en 2023.