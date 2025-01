L’établissement du Centre Culturel International de Hammamet (CCIH), -Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts-, informe tous les créateurs du secteur artistique et culturel, les imprésarios, ainsi que toutes les structures et institutions concernées par la production et la promotion des œuvres artistiques, de la prolongation du délai de dépôt des candidatures pour les spectacles musicaux de la 59ème édition du Festival International de Hammamet (FIH, été 2025).

Selon un communiqué publié mercredi, le dernier délai de candidature dans cette catégorie est fixé au 20 janvier 2025. (date initiale : 10 janvier 2025).

Le CCIH rappelle dans le communiqué que le dernier délai pour les candidatures dans les catégories théâtre et chorégraphie est fixé au 8 février 2025.

Les candidatures doivent être soumises exclusivement via les liens suivants :

Pour le théâtre et la chorégraphie:

httpss://forms.gle/uLq3UQiP2mZ2A9aN8

Pour la musique:

httpss://forms.gle/SMRvJSpgjQsZLHuh7

Les dossiers incomplets et ceux adressés après les délais mentionnés ne seront pas pris en considération, rappelle le communiqué.