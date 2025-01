La secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle chargée des sociétés communautaires, Hasna Jiballah a souligné la nécessité d’identifier des idées et des concepts appropriés aux spécificités de chaque gouvernorat pour la création des sociétés communautaires.

Le but est de valoriser les richesses et les acquis et de répondre aux besoins de la population en matière de développement et d’emploi, a-t-elle dit.

Jiballah a appelé tous les intervenants à simplifier les procédures et à surmonter les difficultés entravant un nombre important d’entrepreneurs d’entrer dans la phase d’activité.

Elle a souligné que le gouvernorat de Tozeur est riche en ressources et en compétences, et apte à devenir un pôle économique prometteur contribuant au développement national et à l’emploi.

Jiballah a fait savoir que la situation des sociétés communautaires et le rythme de développement sont similaires entre les gouvernorats de la quatrième région.

À cette occasion, une séance de dialogue et de discussion a été organisée avec les responsables des conseils d’administration des sociétés communautaires et des entrepreneurs de la région. Des propositions ressortent de cette séance portant sur la simplification des procédures de création, l’accélération de la révision de certaines législations et lois, et la mise à leur disposition de la formation, de l’accompagnement et de l’information nécessaires aux différentes étapes de la mise en place des sociétés communautaires.

À l’issue de cette réunion, il a été convenu notamment d’accompagner les créateurs des sociétés communautaires dans les différentes étapes de préparation de leurs plans d’affaires, de coordonner avec les autorités régionales et locales pour traiter certaines questions au niveau régional, de préparer un projet de banque d’idées régionale adapté à la législation disponible et aux besoins spécifiques de la région, et de stimuler la création des sociétés communautaires avec des concepts s’appuyant sur des ressources naturelles telles que l’eau géothermique.