Un conseil ministériel restreint (CMR) tenu, mardi au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du Chef du Gouvernement, Kamel Maddouri, a adopté des mesures visant à promouvoir le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

Parmi ces mesures, figure l’achèvement de l’élaboration du plan national de lutte contre la pêche anarchique, la révision des textes législatifs, notamment, la loi n°13 relative à l’exercice de la pêche, dans le cadre d’une approche globale qui renforce la protection juridique, soutient la surveillance terrestre et maritime et garantit la lutte contre les dépassements, ainsi, que la valorisation des ressources de ce secteur.

Le conseil a décidé, à cette occasion, l’amendement de l’arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 25 avril 2024, relatif à l’organisation de la pêche et de l’engraissement du thon rouge en appliquant des critères objectifs basés sur des principes de transparence, d’équité et d’égalité des chances, tout en préservant la durabilité du secteur et en évitant les problèmes techniques enregistrés lors de sa mise en œuvre.

Le conseil a, également, donné son accord de principe pour la révision du système fiscal de ce secteur et des incitations à l’investissement, conformément aux priorités nationales et à la valeur ajoutée de certains de ses composants.

De plus, il a appelé le ministère de l’Agriculture à transmettre au département des Finances un rapport détaillé relatif à l’octroi de la subvention de carburant accordée aux pêcheurs.

Le conseil a, par ailleurs, appelé les ministères et les structures concernées à trouver des solutions avec le promoteur chargé de réaliser le projet du port de pêche de Mehdia , afin de garantir la reprise de ses activités et lui permettre d’honorer ses engagements.

Les participants ont décidé d’élargir le domaine d’utilisation des ressources du Fonds de repos biologique à d’autres activités liées à ce secteur, outre le renforcement de la coordination entre les intervenants afin de mieux organiser le secteur et garantir l’efficacité du programme et les différentes interventions.

Il s’agit, également, de renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé dans le domaine de la numérisation des services portuaires et de l’opération d’octroi de la prime d’hydrocarbures dans le domaine de la pêche.

Le chef du gouvernement a appelé à cette occasion à lutter contre le phénomène de la pêche au chalut (Kiss) anarchique qui menace la durabilité de cette activité, l’objectif étant de préserver les ressources maritimes.

Il a, également, mis l’accent sur la nécessité de résoudre les problématiques entravant la durabilité de la richesse halieutique et de garantir une meilleure gouvernance du secteur, outre le renforcement de l’investissement dans ce secteur qui joue un rôle économique important, notamment, en matière d’investissement et d’amélioration de l’employabilité.