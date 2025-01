Le ministre du Transport, M. AMRI, a souligné l’importance d’encadrer les services et les tarifs pratiqués au sein des aéroports tunisiens, lors d’une intervention sur MosaiqueFM. Bien que des améliorations aient été constatées dans la qualité des prestations, il a mis en garde contre les prix souvent jugés excessifs appliqués par les commerces et restaurants.

Le ministre a annoncé des mesures concrètes pour garantir des tarifs justes et accessibles.

Cette initiative vise à améliorer l’expérience des voyageurs tout en renforçant l’attractivité des infrastructures aéroportuaires du pays. L’encadrement des prix permettra également de soutenir le pouvoir d’achat des usagers et de créer un environnement plus compétitif et équitable pour les entreprises présentes dans les aéroports.

Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie globale visant à moderniser les aéroports tunisiens tout en garantissant des services de qualité à des coûts raisonnables.