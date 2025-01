La Conférence Annuelle de la Fédération Arabe des Marchés de Capitaux (AFCM) se tiendra les 13 et 14 mai prochain, à Tunis, à l’initiative de la Bourse de Tunis en collaboration avec l’African Securities Exchanges Association.

Cette conférence fournira une plateforme pour discuter des dernières tendances, défis et opportunités sur les marchés financiers régionaux et mondiaux. Elle traitera des sujets urgents tels que la modernisation des marchés, l’essor de la finance durable, le rôle de la technologie sur les marchés financiers et les stratégies visant à stimuler l’intégration régionale et la liquidité.

En favorisant le dialogue entre les régulateurs, les investisseurs et les acteurs du marché, cette conférence annuelle offre l’occasion de discuter de l’avenir des marchés financiers dans le monde arabe.

Elle constitue, par ailleurs, un un lieu privilégié de réseautage, d’échange de connaissances et de collaboration, permettant aux marchés financiers de la région d’innover, de croître et de s’adapter à un paysage économique mondial en constante évolution.

Créée en juin 1978 et basée à Beyrouth, au Liban, la Fédération arabe des marchés de capitaux est l’association sectorielle de la région.

Elle regroupe 18 bourses, 8 chambres de compensation et de nombreux membres affiliés (institutions financières, sociétés de courtage et associations industrielles locales) de toute la région arabe.

La Fédération a été créée pour contribuer au développement de réglementations et à la promotion de législations harmonisées et proactives, ainsi que pour échanger des points de vue et offrir des opportunités de coopération entre les membres.