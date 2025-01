Le film tunisien “AAl Hafa” ou “Bord à Bord”, réalisé par l’artiste visuelle et cinéaste Sahar El Echi, a été sélectionné dans la section parallèle “Regards d’Afrique” de la 47ème édition du Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand (France), qui se tiendra du 31 janvier au 8 février 2025.

Ce court métrage fiction figure parmi 12 films représentant 14 pays dans cette section de la sélection officielle, qui propose deux programmes explorant les richesses du cinéma panafricain tout en mettant en avant les jeunes talents du continent.

Produit en 2024, le film suit Mounira, une trentenaire qui tire ses ressources d’un stand de plats à emporter hérité de son père décédé. Situé dans une banlieue au sud de Tunis, son quotidien est marqué par la domination masculine. Pourtant, Mounira, déterminée comme des milliers de femmes tunisiennes confrontées à diverses difficultés, fait preuve d’une résilience remarquable. Sa force lui permet de surmonter les épreuves et de maintenir son activité malgré l’adversité (Synopsis).

Sahar El Echi, diplômée en design graphique de l’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis (ISBAT) a réalisé plusieurs courts métrages indépendants, dont “Entre-Deux” (Bine El Binine), sélectionné dans divers festivals nationaux et internationaux.

Le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand est l’un des événements les plus prestigieux consacrés au court métrage. Chaque année, il attire des cinéastes du monde entier et offre une plateforme de visibilité incontournable pour les œuvres de jeunes talents, en particulier dans le cadre de sections comme “Regards d’Afrique”, célébrant la diversité et la créativité du cinéma panafricain.