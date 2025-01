Les moyens à même de renforcer les relations économiques et d’augmenter les échanges commerciaux bilatéraux, ont été au centre d’un entretien tenu, mardi matin à Tunis, entre le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid et la ministre des Affaires étrangères de la République du Madagascar, Rafaravavitafika Rasata.

Les deux responsables ont souligné l’importance d’intensifier les visites d’hommes d’affaires dans les deux pays, de rapprocher les acteurs économiques, d’explorer les opportunités de coopération dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de tirer profit de l’adhésion de la Tunisie et de Madagascar au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Abid a, à cette occasion, mis l’accent sur la compétitivité et la qualité des produits tunisiens, notamment les dattes, l’huile d’olive et les pâtes alimentaires, évoquant l’orientation prise pour l’exploration de nouveaux marchés à l’instar du marché malgache.

De son côté, la ministre malgache qui effectue une visite de travail en Tunisie du 12 au 16 janvier 2025, a souligné l’impératif de conjuguer les efforts pour hisser le niveau des relations économiques bilatérales notamment dans les secteurs de l’agriculture et du textile, exprimant la volonté de tirer profit de l’expérience tunisienne dans ces domaines.