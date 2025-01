La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri a distribué mardi au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid des avis d’approbation de projets féminins, dans le cadre du programme national pour l’entreprenariat féminin “Raidet” et le programme national “Samida” pour l’inclusion économique des femmes victimes de violence conjugale.

A cette occasion, la chargée de gestion à la direction des affaires de la femme au ministère de la famille, de l’enfance et des personnes âgées Ouejden Ben Ayed, a indiqué dans une déclaration à la TAP que dans le cadre de cette visite, des avis d’approbation de projets ont été remis à 12 femmes, portant à 325 le nombre total des bénéficiaires du programme Raidet à Sidi Bouzid, moyennant une enveloppe globale de plus de 3 millions de dinars.

Elle a ajouté que 11 avis d’approbation de projets ont été remis dans le cadre du programme “Samida” pour l’inclusion économique des femmes victimes de violence conjugale, en leur proposant aussi l’accompagnement, la formation, la prise en charge et la protection.

Ben Ayed a précisé que ces projets englobent un nombre de spécialités dans les secteurs des services, des petits métiers, de l’élevage qui sont adaptés aux spécificités de la région.

Au cours de sa visite à Sidi Bouzid, la ministre de la famille a inspecté les travaux de construction du nouveau siège du commissariat régional de la femme qui ont connu un avancement de 90 pc, les travaux de construction de l’espace de la famille à Douar Esslatnia, le complexe de l’enfance et le jardin d’enfant public à Mghila, le centre de protection des personnes âgées “feu Abdallah El Jallali” et le centre intégré de la jeunesse et de l’enfance à Sidi Bouzid.

Par ailleurs, elle a pris connaissance d’un projet de confection des vêtements traditionnels, lancé dans le cadre du programme “Raidet” et d’un certain nombre de projets lancés au cours de l’année 2024 dans le cadre du programme “Samida”, du programme national d’inclusion économique des familles à situations spécifiques et du programme national d’inclusion économique des femmes travaillant dans le secteur agricole.