La ministre des Affaires étrangères de la République du Madagascar, Rafaravavitafika Rasata, a exprimé la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience tunisienne dans les domaines de l’infrastructure touristique et de la formation aux métiers du tourisme, ajoutant que sa visite en Tunisie portera un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux pays.

C’était lors de sa réunion, lundi, au siège du département avec le ministre du tourisme, Sofiane Tekaya.

Une réunion lors de laquelle les deux responsables ont passé en revue les moyens visant à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines et à la diversifier pour qu’elle couvre des domaines liés au tourisme, à l’artisanat, à la formation aux métiers du tourisme, au tourisme culturel et sportif et aux ports touristiques de plaisance.

Dans ce contexte, le ministre du tourisme a appelé à saisir les opportunités de coopération bilatérale d’intérêt commun qui s’offrent aux deux pays dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat à travers la mise sur pied de projets et programmes communs dans ces deux secteurs.

Pour ce faire, les deux parties ont convenu d’organiser des réunions techniques et de coordination entre les experts et les professionnels des deux pays opérant dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat.

Pour rappel, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite de travail qu’effectue la cheffe de la diplomatie malgache en Tunisie à l’invitation du ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti