Le déficit commercial s’est aggravé de 10,8%, durant l’année 2024, pour avoisiner les 19 milliards de dinars, contre 17 milliards de dinars, en 2023, révèle l’Institut National de la Statistique (INS), dans sa note “Commerce extérieur aux prix courants”.

Le taux de couverture a perdu, ainsi, 1,8 point par rapport à l’année 2023 pour se situer au niveau de 76,6%.

L’INS a souligné que les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants, en 2024, montrent une stabilité des exportations au niveau de 62 milliards de dinars, contre une hausse au niveau des importations de 2,3%, à 81 milliards de dinars.

La stabilité des exportations résulte d’une part, de la hausse des exportations des secteurs des industries agro-alimentaires (+14,6%), des industries mécaniques et électriques (+1,2%) et de l’énergie (+0,5%), et d’autre part, de la baisse des exportations des filières de mines, phosphates et dérivés (-26,3%) et de textile, habillement et cuirs (-4,8%).

En ce qui concerne la hausse des importations, elle est expliquée par l’accroissement des importations des produits énergétiques (+9,1%), des biens de consommation (+6,3%) et des biens d’équipement (+5,6%).

L’INS a souligné, aussi, que ce déficit commercial provient principalement du déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (9 milliards de dinars), la Russie (5,3 milliards de dinars), l’Algérie (4,3 milliards de dinars), la Turquie (2,8 milliards de dinars), l’Inde (1,4 milliard de dinars) et Ukraine (1,3 milliard de dinars).

En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays, principalement la France (5,1 milliards de dinars), l’Allemagne (2,3 milliards de dinars), l’Italie (1,9 milliard de dinars), et la Libye (2,2 milliards de dinars).

Hors énergie, le déficit de la balance commerciale a été réduit à 8 milliards de dinars, tandis que le déficit de la balance énergétique s’est élevé à 10,8 milliards de dinars, contre 9,6 milliards de dinars, durant l’année 2023.