La Tunisie et le Madagascar ont signé, lundi, un accord-cadre sur la coopération bilatérale et deux mémorandums d’entente, l’un portant sur les consultations politiques et l’autre sur la coopération dans les domaines de la poste, des technologies de l’information et de la communication et de l’économie numérique.

Ces textes ont été signés, lundi, à Tunis, par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et la ministre malgache des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, en visite de travail en Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien.

Sa visite coïncide avec le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Madagascar.

Dans un point de presse, à l’issue de la cérémonie de signature, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que la visite de Mme Rafaravavitafika Rasata traduit l’intérêt que porte la Tunisie au renforcement de ses relations avec les pays du continent africain et sa volonté de saisir de nouvelles opportunités de coopération et d’explorer de nouveaux horizons basés sur le principe gagnant-gagnant.

Il s’agit, aussi, a-t-il ajouté, de faire appel aux compétences et ressources communes en vue de répondre aux aspirations des deux peuples, en particulier dans un contexte mondial de plus en plus complexe.

Les deux ministres ont discuté, au cours d’un entretien qui a précédé la cérémonie de signature, des questions d’intérêt commun liées à la sécurité, à la dimension stratégique et géographique, notamment sur le plan bilatéral ou multilatéral.

Ils ont, aussi, dressé un état des lieux des difficultés qui entravent la consolidation développement des relations bilatérales ainsi que des moyens susceptibles de les promouvoir davantage, notamment dans les domaines du tourisme, de l’industrie touristique, des industries pharmaceutiques, de l’environnement, des nouvelles technologies de l’information et des énergies renouvelables.

“Nous avons également discuté des moyens de renforcer la coopération culturelle et académique entre les deux pays”, a indiqué le ministre des Affaires étrangères.

De son côté, Mme Rafaravavitafika Rasata a déclaré que la Tunisie et le Madagascar partagent les mêmes valeurs, principes et orientations diplomatiques.

“Cette visite historique marque le point de départ d’une coopération bilatérale renforcée entre les deux pays pour les générations futures”, a-t-elle indiqué.

Plusieurs domaines de coopération peuvent être développés entre la Tunisie et le Madagascar, a-t-elle dit, notamment en lien avec les secteur de l’agriculture, l’éducation, l’enseignement supérieur, le commerce, la recherche scientifique et les technologies de pointe.

Rappelons que la ministre malgache des Affaires étrangères, effectue une visite de travail en Tunisie du 12 au 16 janvier.