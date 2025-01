Nouvelle Entreprise Citoyenne de Pêche à Beliana, Sfax : Un pont entre marins pêcheurs et commerçants

L’entreprise citoyenne spécialisée dans le secteur de la pêche a entamé officiellement, ses activités dans à Beliana dans la délégation de El Amra, gouvernorat de Sfax.

Abdelkrim Mlik, président de l’entreprise, a déclaré, ce dimanche, que cette entreprise jouera le rôle d’intermédiaire entre les marins pêcheurs- et les commerçants, dans le but de commercialiser les produits dans le respect de la loi et à des prix raisonnables, tout en évitant toute sorte de spéculation.

Cette société compte 71 adhérents avec un capital qui s’élève à environ 14 000 dinars, soit une contribution moyenne de 200 dinars par actionnaire, a-t-il ajouté.

De son côté, l’actionnaire Kamal Adouani a souligné que cette entreprise permettra de créer plus de 600 emplois permanents et 200 emplois saisonniers pour les enfants de marins pêcheurs durant les vacances.

Elle bénéficiera également de l’exploitation de plusieurs embarcations maritimes, dont 126 voiliers et 86 bateaux à moteur, a-t-il précisé.

A noter que le gouvernorat de Sfax compte, aujourd’hui, 12 entreprises citoyennes, dont 6 actives dans la délégation de El Amra.