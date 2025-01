La Tunisie connaît un épisode de temps froid persistant ce lundi 13 janvier. Des pluies affectent le nord, le centre et le sud-est du pays. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit des averses localement abondantes et parfois orageuses, en particulier sur les régions côtières du nord. Des chutes de grêle localisées et des chutes de neige sur les hauteurs de l’ouest sont également à prévoir.

Le vent soufflera du nord-ouest avec une intensité relativement forte à localement forte près des côtes, et plus faible à modérée à l’intérieur des terres. L’état de la mer sera houleux dans le nord et agité à très agité le long des côtes est.

Une baisse continue des températures est attendue, avec des maximales oscillant entre 5 et 9 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, et entre 10 et 14 degrés dans le reste du pays. Il est donc conseillé de rester vigilant et de prendre les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques hivernales.