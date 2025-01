Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a annoncé, samedi, avoir engagé un programme d’installation de stations solaires photovoltaïques pour l’autoproduction d’électricité, dans ses locaux centraux et régionaux, afin de rationaliser ses dépenses publiques, et ce, dans le cadre du programme de Transition énergétique dans les établissements publics (TEEP).

La première phase de ce programme concerne l’installation de 10 stations solaires dans huit directions régionales de l’Equipement et de l’Habitat, notamment celles de Tunis, Ben Arous, Zaghouan, Beja, Monastir, Gabes, Kébili et Tozeur, d’une capacité totale de 268 kilowatt-crête (KWc).

Pour la deuxième phase de ce programme, le département de l’Equipement a approuvé l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque de 165 KWc au siège du ministère et d’une station solaire de 10 KWc à la Direction régionale de l’Equipement et de l’Habitat à Sousse.

Le ministère a également fait savoir que quatre stations photovoltaïques (celles de Gabès, Tozeur, Zaghouan et Tunis) sont déjà installées et que les préparatifs sont en cours pour démarrer les travaux d’installation des stations du siège et des autres directions régionales de l’Equipement et de l’Habitat.