Le professeur Bruno Laurioux, grand spécialiste de l’histoire de l’alimentation, donnera une conférence intitulée “La diététique, une voie de passage entre les deux rives de la Méditerranée durant le Moyen Age” le jeudi 16 janvier 2025 (15H30) à l’Académie tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts Beit al-Hikma.

Cette conférence explorera comment les pratiques diététiques ont servi de pont culturel entre les différentes civilisations de la Méditerranée médiévale.

Bruno Laurioux, est un historien médiéviste français spécialisé dans l’histoire culinaire au Moyen Age.

En parallèle de ses activités académiques, Bruno Laurioux a occupé des postes entre autres au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), notamment en tant que directeur scientifique des sciences humaines et sociales. Il est également président de l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation (IEHCA) à Tours.

Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’histoire de la gastronomie médiévale, parmi lesquels “Le règne de Taillevent : livres et pratiques culinaires à la fin du Moyen Age” et “Manger au Moyen Age : pratiques et discours alimentaires en Europe aux XIVe et XVe siècles”. Ses recherches ont grandement contribué à une meilleure compréhension des pratiques culinaires et alimentaires médiévales, mettant en lumière l’importance de la gastronomie dans la société et la culture de l’époque.

Dans son ouvrage “Manger au Moyen Age” (2022), l’auteur “scrute les recettes laissées par les maîtres-queux du roi qui dévoilent la richesse des ingrédients utilisés dans les cuisines royales : plats épicés et plats colorés dominent les tables et les repas. Il se réfère également aux fouilles archéologiques restituant la cuisine-salle à manger des paysans. Et reconstitue ainsi l’imaginaire culinaire de nos ancêtres et les diverses pratiques liées à la préparation des repas.

Bruno Laurioux goûte les charmes de l’alimentation et nous entraîne dans une découverte du monde médiéval : la cuisine est tributaire des contraintes naturelles et économiques aussi bien que religieuses et culturelles. En la matière, le Moyen Age est synonyme de diversité : par la quantité et la qualité de ce qu’il mange, et par la manière dont il le mange, le noble se distingue du pauvre, le clerc du laïc, l’Anglais du Français et le Gascon du Flamand. Aux XIVème et XVème siècles, manger n’est pas seulement une nécessité : c’est aussi, déjà, un plaisir” (résumé du livre).