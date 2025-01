L’Espérance Sportive de Tunis disputera ce dimanche 12 janvier 2025 à 17h00 un match crucial à Bamako contre le Djoliba AC, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine. Cette confrontation, qui se déroulera au stade Modibo Keïta, sera déterminante pour la qualification aux quarts de finale et pour le leadership du groupe D.

Après leur défaite face à Pyramids FC (1-2) dimanche dernier, les “Sang et Or” doivent impérativement se relancer pour maintenir leur position en tête du groupe. Actuellement à égalité avec Pyramids FC (7 points chacun), l’Espérance partage provisoirement la première place, tandis que Djoliba AC, avec 5 points, reste en embuscade à la troisième position.

Porté par un public acquis à leur cause, le Djoliba AC espère faire tomber une équipe tunisienne expérimentée et réputée pour sa maîtrise du jeu. De leur côté, les “Sang et Or” misent sur leur expérience continentale pour contrôler le rythme du match et décrocher un résultat positif.

Le match sera retransmis sur beIN Sports HD 2, AL Watania 1 (Terrestre) .