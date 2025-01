L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles «APIA» organise la participation tunisienne au Salon International des Produits de la Mer «SEAFOOD’2025», qui aura lieu à Barcelone du 06 au 08 Mai 2025, et ce, dans le cadre de son programme promotionnel au titre de l’année 2025.

Le salon « Seafood Expo » est l’évènement qui réunit des acheteurs et des vendeurs des produits de mer de toute l’Europe et du monde entier. Il s’adresse aux professionnels de la mer, de la vente au détail et en gros, a fait savoir l’APIA.

Les entreprises tunisiennes qui exposent dans le Pavillon Tunisie, auront l’occasion de retrouver des opportunités de réseautage et de contact avec les principaux décideurs de la filière ainsi que d’accroître leur visibilité.

L’APIA appelle, ainsi, les entreprises à s’inscrire au salon «SEAFOOD’2025» en remplissant un formulaire en ligne.