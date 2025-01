Journée Mondiale de la Radio 2025 : COPEAM lance un concours international sur le changement climatique

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Radio (JMR) 2025, la Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranée (COPEAM) avec le soutien de l’UNESCO, lance la première édition du concours international : Ponts radiophoniques – Actions conjointes pour le climat.

Proclamée en 2011 par les États membres de l’UNESCO et adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2012 comme Journée internationale des Nations Unies, le 13 février est devenue la Journée mondiale de la radio (JMR).

L’appel à candidatures a été officiellement lancé le 7 janvier et se poursuivra jusqu’au 31 janvier 2025. Les candidatures devront être soumises uniquement en anglais, en remplissant la fiche de candidature en ligne.

Toutes les conditions de participation sont décrites dans l’appel à participation via le lien suivant : https://www.copeam.org/wp-content/uploads/2024/12/ConcoursJMR25_Fr.pdf

La sélection des candidatures sera effectuée par un jury international du 1 au 10 février 2025. L’annonce des lauréats est prévue le 13 février 2025.

Placé sous le thème « Radio et changement climatique », ce concours vise à promouvoir et soutenir les échanges entre radios de différents pays à travers le monde, en mettant l’accent sur la collaboration, l’innovation et la promotion des valeurs humanistes et du dialogue interculturel, indique la Copeam dans sa dernière newsletter. Les radios gagnantes bénéficieront d’une visibilité mondiale, de distinctions officielles et de nombreuses opportunités de réseautage.

La Copeam souligne l’importance de la radio qui joue un rôle essentiel dans l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation sur les questions climatiques. En 2025, la Copeam met à l’honneur les initiatives radiophoniques à l’échelle mondiale qui encouragent les solutions locales et globales face à cette urgence planétaire, avec une approche internationale et/ou transfrontalière.

En prévision de la JMR 2025, l’Unesco lance également un appel aux radios du monde entier pour bénéficier des opportunités 2025 et apparaître sur la carte UNESCO. La radio participante aura aussi la chance de se mettre en relation avec une radio d’une autre localité ou d’un autre pays. Grâce à ces collaborations, les radios peuvent échanger des programmes, des invités, des archives sonores, et même… envisager une relation à plus long terme au-delà du 13 février 2025.

À une époque marquée par la vitesse vertigineuse de l’innovation technologique et l’obsolescence rapide d’une nouvelle plate-forme brillante après l’autre, la radio entame son deuxième siècle de service en tant que l’une des formes de média les plus fiables et les plus utilisées au monde, indique l’Unesco.

L’organisation onusienne souligne l’importance de l’Accord de Paris en lien avec « les radios qui contribuent à la réalisation de ses objectifs internationaux en accompagnant les populations face au changement climatique grâce à la diffusion de l’information factuelle, la parole donnée aux auditeurs, les émissions dédiées … . »

Notons que l’Accord de Paris est un traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques qui a été adopté lors de la COP 21, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris, France, le 12 décembre 2015. Il est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Son objectif primordial est de maintenir « l’augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels » et de poursuivre les efforts « pour limiter l’augmentation de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels. »

La COPEAM est une organisation à but non lucratif consacrée au dialogue et à la coopération culturelle dans le bassin méditerranéen, à travers l’implication des principaux acteurs du secteur audiovisuel, dont les radios et télévisions publiques de 27 pays du bassin, outre des associations professionnelles et culturelles, des institutions, des collectivités territoriales, des structures de formation universitaire et de spécialisation, des producteurs indépendants de toute la Région.

L’Association – dont le siège opérationnel est basé à Rome dans les bureaux de la RAI-Radiotelevisione Italiana, qui en assure le Secrétariat Général depuis sa fondation en 1996 – réunit aujourd’hui environ 60 associés et base son action sur une formule de coopération multilatérale qui vise à la valorisation et à l’échange de compétences au sein de son réseau.