Le démarrage des travaux de construction de l’hôpital régional catégorie ”B” dans la délégation de Jelma, relevant du gouvernorat de Sidi Bouzid, est prévu pour le premier trimestre de l’année 2025, selon le député à l’Assemblée des Représentants du Peuple sur la circonscription de Jelma et Cebbala Ouled Asker, Salah Selmi.

Il a souligné, à l’Agence TAP, que ce projet est une composante d’un programme visant à améliorer les services de santé au niveau de plusieurs gouvernorats du pays, programme financé via des prêts obtenus auprès du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED), et qui comprend notamment la construction de quatre hôpitaux régionaux de catégorie ”B” à Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba), Haffouz (gouvernorat de Kairouan), Makthar (gouvernorat de Siliana) et Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid).

Un montant de 52,3 millions de dinars a été alloué à ce projet (dont 37,8 MD pour le coût des travaux et 14,5 MD pour l’acquisition des équipements). L’hôpital comprendra 105 lits, trois salles d’opération et plusieurs services dédiés aux spécialités médicales, à savoir la chirurgie générale, la médecine interne, la gynécologie et obstétrique, la pédiatrie ainsi que des services d’anesthésie, de réanimation et d’urgence, en plus des consultations externes, de l’imagerie médicale, des laboratoires et de la pharmacie.

Un terrain domanial d’une superficie de plus de 5 hectares a été réservé pour la construction de l’hôpital. Les travaux devraient durer 24 mois, à l’issue desquels l’hôpital sera opérationnel, d’après la même source.