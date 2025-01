Le chef du gouvernement tunisien a annoncé une réforme de la retraite anticipée dans la fonction publique, visant à réduire la masse salariale et à alléger la pression budgétaire. Ce dispositif, introduit en 1985 pour les métiers pénibles, a été élargi par la loi de finances 2022, permettant à des fonctionnaires de partir avant l’âge légal de 62 ans.

Entre 2022 et 2024, 12 646 fonctionnaires ont bénéficié de cette mesure, représentant un taux d’acceptation de 67 % a annoncé Adel Dakhlaoui, directeur central de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) dans une intervention sur Radio Mosiaque. Les demandes, examinées par une commission gouvernementale, privilégient les cas médicaux et sociaux. Le processus, digitalisé pour plus de transparence, s’adresse uniquement aux agents publics, excluant ceux des entreprises bénéficiant de l’autonomie financière ainsi que les collectivités locales.

Bien que la mesure soit saluée pour sa simplicité et son impact budgétaire, des critiques émergent concernant les écarts entre pensions et salaires ainsi que l’impact sur les services essentiels comme la santé et l’éducation. Cette réforme illustre néanmoins la volonté du gouvernement d’équilibrer les finances publiques tout en répondant aux attentes des fonctionnaires.

La retraite anticipée n’est pas nouvelle en Tunisie. Elle a été introduite par la loi n°12 de 1985, permettant à certains corps de métier, comme les forces de sécurité intérieure ou les professions exigeantes, de partir à la retraite dès 55 ans, 57 ans après une révision en 2019. Cette réforme visait à soulager les travailleurs des métiers pénibles, notamment les enseignants, sous certaines conditions.