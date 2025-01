L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit une intensification de la couverture nuageuse dans le Nord-Ouest, avec la possibilité de quelques averses éparses.

Le vent soufflera d’ouest, avec une intensité relativement forte, voire localement forte près des côtes nord. Ailleurs, sur le reste du pays, le vent sera faible à modéré. La mer, sera agitée au nord, tandis que les côtes connaîtront une mer agitée à peu agitée.

Les températures maximales afficheront une fourchette de 13 à 18 degrés dans les régions ouest du Nord et du Centre. Ailleurs, les températures seront plus clémentes, oscillant entre 19 et 22 degrés.