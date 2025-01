La nécessité de renforcer la coopération régionale dans le domaine de l’agriculture pour garantir la durabilité des systèmes agricoles face aux multiples défis qu’affronte l’Afrique et d’élaborer une vision commune entre les pays africains pour coordonner les efforts de développement agricole à l’échelle africaine a été soulevée, jeudi, à Kampala, en Ouganda, par le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Participant au Sommet extraordinaire de la Commission de l’Union africaine sur le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) qui a débuté aujourd’hui à Kampala et se poursuit jusqu’au 11 janvier courant, le ministre a également mis l’accent sur l’impératif de faciliter l’accès aux financements pour promouvoir les investissements agricoles durables et améliorer la productivité de manière à garantir la sécurité alimentaire à l’échelle du continent.

Le Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) est l’un des cadres continentaux de l’Agenda 2063. Il vise à aider les pays africains à éliminer la faim et réduire la pauvreté en favorisant la croissance économique par un développement axé sur l’agriculture durable.

Ben Cheikh a, à ce titre, évoqué la stratégie de développement du secteur agricole (2023-2025) mise en place par le département tunisien de l’agriculture et dont les objectifs sont conformes à ceux du PDDAA, précisant que cette stratégie s’articule autour de la gestion de l’eau, la préservation des forêts, la protection des ressources halieutiques, le renforcement des cultures et l’amélioration de la gouvernance et de la recherche.

Le Sommet de Kampala de l’Union africaine sur le PDDAA vise à mettre en lumière les progrès réalisés dans le cadre du PDDAA, à partager les réussites et les bonnes pratiques et à discuter des stratégies visant à améliorer la résilience agricole à l’échelle du continent au cours de la prochaine période.

À l’issue de ce sommet, les chefs de gouvernements de l’Union africaine adopteront la stratégie et le plan d’action du PDDAA et la déclaration de Kampala sur la mise en place de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique.