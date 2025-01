Le comité directeur du Panorama International Short Film Festival (PISFF) a annoncé sur sa page officielle le report de la 10ème édition, prévue du 4 au 8 février 2025, à une date ultérieure qui sera communiquée prochainement, sans fournir de détails sur les raisons de ce report, sachant que les préparatifs étaient déjà en cours et que plusieurs films sélectionnés ont été annoncés sur la page.

Présidé par Kamel Ouij, cet événement cinématographique annuel a été lancé en décembre 2016 par l’Association des parents et amis des handicapés en Tunisie (APAHT) sous le slogan “Rencontre des cultures et de la créativité”.

Depuis sa création, le festival international du court-métrage Panorama s’est donné pour mission de soutenir les films courts, de découvrir de nouveaux talents, de promouvoir les courts métrages du monde entier et de favoriser les rencontres entre réalisateurs, professionnels du cinéma, et amateurs. Il constitue également un espace d’échanges entre le public et le monde du cinéma.

Ayant introduit en 2019 des compétitions pour les courts métrages narratifs et documentaires, le PISFF s’est imposé au fil de ses éditions, comme une vitrine pour les courts métrages du monde entier et un rendez-vous majeur pour les passionnés du format court.