Une exposition de photographies sur le thème de la résistance palestinienne et arabe contre l’occupation sioniste a été inaugurée, jeudi, à la salle d’information à l’avenue Habib Bourguiba, à Tunis.

L’évènement, organisé par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, se tiendra sur deux jours.

L’exposition met en lumière les figures de la résistance palestinienne et ses mouvements après l’opération “Déluge d’al-Aqsa” du 7 octobre 2023, ainsi que les leaders du mouvement de libération nationale palestinienne depuis le début de la guerre entre le peuple palestinien et l’entité sioniste.

Elle documente, également, à travers des photographies, les marches et manifestations internationales, organisées notamment en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, en solidarité avec le peuple palestinien et en soutien à la résistance palestinienne contre l’occupation.

L’exposition rend hommage aux prisonniers politiques palestiniens dans les geôles de l’occupation et aux martyrs tunisiens ayant participé à la résistance palestinienne – plus de vingt depuis le déclenchement de la lutte armée palestinienne – ainsi qu’aux atrocités commises par l’armée sioniste contre les peuples palestinien et libanais.

Selon Hayet Amamou, membre du comité directeur du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, l’objectif de cette exposition est de mettre en lumière la cause palestinienne et le rôle des mouvements de résistance palestinienne pour libérer les territoires palestiniens occupés et recouvrer les droits du peuple palestinien, notamment son droit à la terre et à la patrie.