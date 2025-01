Selon une nouvelle étude, les boissons sucrées sont responsables de plus de 2,2 millions de nouveaux cas de diabète et de 1,1 million de nouveaux cas de maladies cardiaques par an dans le monde.

Une analyse mondiale publiée récemment dans le magasine “Nature Medicine” met en évidence des inégalités croissantes en matière de santé sur le plan international. En Amérique latine et dans les Caraïbes, les boissons sucrées ont contribué à près d’un quart (24 %) des nouveaux cas de diabète de type 2 en 2020.

En Afrique subsaharienne, la région qui a connu la plus forte augmentation en pourcentage de cas entre 1990 et 2020, les boissons sucrées ont entraîné plus d’un nouveau cas de diabète sur cinq (21 %) et plus d’un nouveau cas de maladie cardiaque sur dix (11 %).

Les boissons sucrées sont rapidement digérées, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang et une faible valeur nutritionnelle. Leur consommation régulière au fil du temps entraîne une prise de poids, une résistance à l’insuline et une multitude de problèmes métaboliques liés au diabète de type 2 et aux maladies cardiaques.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 830 millions de personnes dans le monde souffrent de diabète, la majorité d’entre elles vivant dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Contrairement au diabète de type 1, le diabète de type 2 peut être évité. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, faisant environ 17,9 millions de morts chaque année. Plus des trois quarts de ces décès surviennent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.